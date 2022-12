F1 : Après son départ, l’incroyable aveu de Vettel

La rédaction

Lors du dernier Grand Prix d’Abu Dhabi, Sebastian Vettel faisait ses adieux à la Formule 1 après y avoir consacré 16 années de sa vie. Dans un entretien accordé à ServusTV, le quadruple champion du monde n’a pas caché que ce moment a été très spécial pour lui. L’Allemand a notamment été interrogé sur la saison de Max Verstappen et a souhaité rendre hommage au Néerlandais.

« C’était quelque chose de spécial »

Dans des propos relayés par MotorSport , Sebastian Vettel est revenu sur son dernier Grand Prix de sa carrière à Abu Dhabi. Le quadruple champion du monde avoue avoir été chanceux d’avoir pu célébrer de cette manière ses adieux à la Formule 1 et admet que cela a rendu les choses plus difficiles. « C’était un peu étrange, vous ne savez pas vraiment à quoi vous attendre. Je suis très chanceux d’avoir pu célébrer un si bel adieu. La reconnaissance des autres pilotes signifie beaucoup pour moi. C’était quelque chose de spécial, et cela rend les choses deux fois plus difficiles. »

« Je ne peux que féliciter Max »