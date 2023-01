F1 : Russell, Mercedes... Hamilton reçoit un terrible avertissement pour 2023

Pierrick Levallet

Après une année 2022 cauchemardesque, Mercedes pourrait bien faire son retour dans la course au titre en 2023. Lewis Hamilton et George Russell pourraient ainsi être amenés à se battre pour le graal dès la saison prochaine. Mais une rivalité entre les deux pilotes de l'écurie allemande pourrait bien se révéler explosive.

L’année 2022 aura été globalement catastrophique pour Lewis Hamilton. Proche d’un huitième sacre en 2021, le Britannique a été relégué au second plan la saison dernière. Tandis que Max Verstappen filait tout droit vers un deuxième titre de champion du monde consécutif, le pilote de Mercedes luttait avec sa voiture. Résultat, Lewis Hamilton a terminé 6e du classement général, derrière son nouveau coéquipier George Russell. En 2023, Mercedes pourrait bien avoir appris de ses erreurs et faire son retour dans la course au titre. Sauf que cela pourrait faire exploser le tandem de l’écurie allemande.

«George est un dur et il va rentrer dans Lewis»

« Une rivalité Hamilton contre Russell ? Je pense que ce sera dix fois pire que la lutte entre Rosberg et Hamilton. Je pense que ce que nous avons vu au premier tour à Barcelone en 2016 entre Lewis et Nico ne sera que le début entre George et Lewis. Cela va atteindre un autre niveau » a d’abord expliqué Peter Windsor. L’ancien directeur général de Ferrari et de Williams a poursuivi : « George est un dur et il va rentrer dans Lewis s’ils possèdent une voiture capable de remporter des courses, voire des championnats, c’est certain. »

«George sera présent à chaque course»