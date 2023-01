F1 : Le clan Schumacher lâche une bombe sur l’avenir de Lewis Hamilton

Arnaud De Kanel

La saison prochaine, Lewis Hamilton aura à coeur de faire mieux qu'en 2022, sa pire saison en Formule 1. Il sera de nouveau accompagné de George Russell, mais aussi de Mick Schumacher, fraichement nommé troisième pilote de l'écurie Mercedes. Mais pour l'oncle de l'Allemand, un élément pourrait pousser Hamilton à plier bagages pour laisser la place à Schumacher.

Lewis Hamilton sera attendu au tournant pour reconquérir le titre, laissé à Max Verstappen depuis deux saisons. Le Britannique souhaite ajouter un huitième sacre à son palmarès et devenir ainsi, le pilote le plus titré de l'histoire, une unité devant Michael Schumacher. En 2023, il évoluera avec le fils de la légende allemande, Mick, recruté par les Flèches d'Argent en qualité de troisième pilote. Pour le moment, on voit mal comment il pourrait récupérer un baquet à la fin de la saison étant donné que Lewis Hamilton souhaite prolonger et que George Russell incarne l'avenir de Mercedes. Mais pour Ralf Schumacher, l'oncle de Mick, Hamilton pourrait quitter l'écurie en fin de saison. Explications.

F1 : L'erreur de Max Verstappen... https://t.co/lqrcJDnE00 pic.twitter.com/99Zca3784D — le10sport (@le10sport) January 4, 2023

«Il pourrait se passer quelque chose chez Mercedes»

Si George Russell fait mieux que Lewis Hamilton la saison prochaine, ce dernier pourrait reconsidérer son avenir selon Ralf Schumacher. Une aubaine pour Mick, qui dans le cas contraire, pourrait rebondir chez Audi en 2026. « Audi serait certainement un bon choix, pour Mick comme pour Audi. Mais il pourrait aussi se passer quelque chose chez Mercedes. Imaginons que George Russell soit une nouvelle fois plus rapide que Lewis Hamilton. Est-ce qu’il voudra continuer ? Ce serait excitant. Mais Lewis a tant de poids chez Mercedes qu’il pourra décider de lui-même. Dans tous les cas, ce ne sera pas une question d’argent pour lui. Il en a plus qu’assez. L’élément déterminant sera de savoir qui s’adaptera le mieux à la nouvelle voiture. Hamilton reste un pilote de premier plan, mais il n’est plus tout jeune. Le poids des années commence à se ressentir, donc on ne sait jamais. Je pense qu’il pourrait s’agir d’une situation gagnant-gagnant pour l’équipe et pour Mick » a déclaré Ralf Schumacher dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Il pourrait y avoir des possibilités intéressantes en 2024»