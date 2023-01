F1 : Les grandes attentes d’Alpine après l’arrivée de Gasly

Thibault Morlain

Fernando Alonso ayant fait le choix de rejoindre Aston Martin, Alpine était en quête d’un deuxième pilote pour faire la paire avec Esteban Ocon. Au terme d’un long feuilleton et plusieurs rebondissements, le choix s’est porté sur Pierre Gasly, qui a quitté AlphaTauri et Red Bull. Voilà donc désormais le Français chez Alpine et le patron de l’écurie tricolore, Laurent Rossi, s’est confié sur cette arrivée de Gasly.

Devant l’imbroglio Oscar Piastri, Alpine a dû aller chercher un autre pilote pour remplacer Fernando Alonso. Plusieurs pistes ont alors été étudiées et c’est finalement Pierre Gasly qui a rejoint l’écurie française. Précédemment chez AlphaTauri et sous contrat avec Red Bull, le pilote de 26 ans a décidé de relever le défi Alpine. On attend donc désormais le début de la saison 2023 de Formule 1 pour voir ce que donnera cette union entre Gasly et sa nouvelle écurie. D’ailleurs, du côté de chez Alpine, on attend beaucoup de l’apport du natif de Rouen.

« J'espère qu'il va nous apporter tout ce dont nous avons besoin »

Pour Autosport , Laurent Rossi, patron d’Alpine, s’est confié sur l’arrivée de Pierre Gasly et ses attentes autour de son nouveau pilote. « J'espère qu'il va nous apporter tout ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire continuer à développer la monoplace car, à l'heure actuelle, nous sommes toujours dans le milieu de grille et nous devons faire un pas en avant avec la voiture. Ça ne peut qu’arriver avec des pilotes non seulement capables d'aller vite et de marquer des points avec le potentiel apporté par la monoplace, mais également à même de lui faire passer un palier », a-t-il d’abord confié.

« Chez AlphaTauri, il était le leader technique dans plein de domaines »