F1 : Une guerre à prévoir avec Gasly ? La mise au point d’Ocon

Thibault Morlain

A l’annonce de l’intérêt d’Alpine pour Pierre Gasly, des questions se sont immédiatement posées sur la compatibilité du Français avec Esteban Ocon. En effet, les deux étaient loin d’être les meilleurs amis du monde précédemment et de nombreux tensions avaient été rapportées. Mais c’est désormais acté, Gasly et Ocon vont faire la paire chez Alpine et le second a tenu à mettre les choses au point.

Pour remplacer Fernando Alonso, Alpine a décidé de faire confiance à Pierre Gasly. L’écurie français aligne donc désormais un duo 100% tricolore avec Esteban Ocon. Une association qui a toutefois suscité certaines interrogations. La raison ? La relation que les deux pilotes ont pu avoir par le passé, eux qui se connaissent depuis leur plus jeune âge. Et avant d’être équipier chez Alpine, Ocon et Gasly étaient loin d’être les meilleurs amis du monde. Il était même expliqué que certaines tensions existaient entre les deux. Faut-il alors s’attendre à ce même climat pour leur cohabitation chez Alpine ?

F1 : Après sa retraite, Hamilton déclare sa flamme à Vettel https://t.co/A3vhK5ppwA pic.twitter.com/mBfjuzy7Wy — le10sport (@le10sport) January 3, 2023

« Je ne suis pas inquiet »

Dans des propos rapportés par F1i , Esteban Ocon a fait passer un message très fort concernant son association avec Pierre Gasly chez Alpine. « Je ne suis pas inquiet à l’idée de collaborer avec Pierre. Cela fait quelques années que nos chemins ne se sont plus croisés, je pense que la dernière fois c’était en GP2 en 2014, lorsque nous avions fait des essais ensemble. Nous étions plus jeunes à l’époque et maintenant nous courrons pour une équipe d’usine. Je pense qu’il y a une belle histoire à écrire pour l’avenir et j’espère que nous pourrons le faire ensemble », a alors expliqué le Français.

« Il n’y a plus de problème entre nous »