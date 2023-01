F1 : Ferrari, Red Bull... Verstappen reçoit un énorme avertissement

Pierrick Levallet

Sacré champion du monde pour la deuxième fois de sa carrière en 2022, Max Verstappen est pressenti comme le grand favori pour la saison prochaine. Cependant, Ferrari n'a pas abandonné l'idée de retrouver les sommets de la F1 dès 2023. Carlos Sainz Jr estime d'ailleurs que la Scuderia pourrait être en mesure de devancer Red Bull.

La saison dernière, Max Verstappen a beaucoup moins lutté pour devenir champion du monde. Concurrencé par Ferrari et Charles Leclerc au début de l’année 2022, le Néerlandais a finalement pris assez facilement le large au classement des pilotes pour aller chercher son deuxième titre de champion du monde consécutif. En 2023, le pilote de Red Bull est encore pressenti comme le favori pour remporter le graal. Mais Ferrari pourrait être un concurrent plus sérieux la saison prochaine.

«Notre voiture n’est pas si éloignée de la Red Bull»

« Je sens que nous avons des chances. Je veux dire que Red Bull a été dominant, mais ils ont été dominants sans être clairement en avance en termes de rythme. Je n’ai pas non plus l’impression que nous soyons si loin en termes de développement et de performance. Si vous regardez, j’étais en pole position à Austin, nous étions un et deux en qualifications [Leclerc s’est qualifié deuxième à 65 millièmes de son coéquipier ce jour-là]. Cela prouve que notre voiture n’est pas si éloignée de la Red Bull » a ainsi expliqué Carlos Sainz Jr dans des propos rapportés par F1Only.fr .

«En termes de performance pure nous ne sommes pas loin»