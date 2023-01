F1 : «C’est sans pitié», terrible constat pour l’avenir de ce pilote Red Bull

Hugo Chirossel

Après deux dernières saisons très compliquées avec McLaren, Daniel Ricciardo va faire une pause cette année. S’il a rejoint Red Bull en tant que troisième pilote, l’Australien espère tout de même faire son retour en 2024. Mika Häkkinen, champion du monde en 1998 et 1999, est plutôt pessimiste à ce sujet et estime qu’il sera difficile pour lui de revenir.

S’il n’est plus un pilote titulaire en Formule 1, Daniel Ricciardo ne sera tout de même pas très loin cette saison. Après un passage chez Renault et deux dernières années passées avec McLaren, l’Australien a fait son retour chez Red Bull en tant que troisième pilote. Contacté notamment par Haas, Daniel Ricciardo a préféré faire une pause dans sa carrière, espérant revenir la saison prochaine.

« Comment peux-tu prouver que tu peux être meilleur ? »

Encore faut-il qu’il ait des propositions et pour M-ika Häkkinen, il sera très difficile pour lui de faire son retour en Formule 1. « J ’ai quitté la Formule 1 en 2001. J'étais double Champion du monde, et j'ai eu la chance de prendre une année sabbatique. Il quitte malheureusement la Formule 1 en étant mis à la porte. Si tu prends une année sabbatique et que tu veux revenir, comment peux-tu prouver que tu peux être meilleur ? Comment peux-tu prouver que tu es un pilote plus rapide que jamais ? Il y a une jeune génération, des rookies qui arrivent en Formule 1 : peux-tu prouver que tu es plus rapide qu'eux ? », a confié le double champion du monde à Top Gear .

« Cette comparaison avec Lando (Norris) n'a pas été une réussite »

Mika Häkkinen a poursuivi : « Je suis désolé d'avoir l'air aussi pessimiste, mais c'est la réalité. Et c'est une situation très difficile pour lui. Mais je pense que tout le monde dans ce paddock l'aime bien. C'est une très chouette personne, avec un grand sens de l'humour. Le public l'aime. Malheureusement, des écuries comme McLaren veulent un gagnant . » Chez McLaren, Daniel Ricciardo a souffert de la comparaison avec Lando Norris. D’après Mika Häkkinen, cela pourrait le desservir pour la suite de sa carrière. « Il y a toujours la possibilité de comparer, et cette comparaison avec Lando (Norris) n'a pas été une réussite. Un dixième, deux dixièmes, ça peut le faire. Mais si c'est plus que ça, alors ce n'est pas bon pour le développement de la voiture. Et si tu es encore plus derrière ton coéquipier, ça nécessite un autre type de développement pour la voiture. Et ce développement n'est pas bon pour l'équipe », a-t-il ajouté.

« C'est sans pitié »