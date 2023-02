F1 : Hamilton prépare un retour légendaire, son coéquipier peut paniquer

Arthur Montagne

Après une saison plus que poussive durant laquelle il n'aura pas hésité à se mettre au service de son écurie pour développer sa monoplace, Lewis Hamilton a bien l'intention de revenir en 2023 pour décroche un huitième titre mondial. George Russell, qui a terminé devant son compatriote la saison dernière, peut commencer à trembler. Lewis Hamilton n'a effectivement pas pris pour habitude d'être dominé par ses coéquipiers.

2022 aura probablement été la pire saison de l'immense carrière de Lewis Hamilton. Et pour cause, le Britannique n'a pas remporté la moindre course, ce qui ne lui était jamais arrivé. Jusque-là, il s'était toujours imposé au moins une fois par saison. Mais ce n'est pas tout. En effet, autre anomalie dans la carrière du septuple champion du monde, son coéquipier l'a devancé au classement final. Avec 275 points, George Russell a terminé quatrième avec 35 unités de plus qu'un Lewis Hamilton seulement sixième du général. Mais à en croire Johnny Herbert, le septuple champion du monde va très rapidement rétablir la hiérarchie.

«Hamilton va montrer à Russell qui est le patron»

« Je pense que Lewis a commencé l’année dernière probablement un peu frustré, sachant que la Mercedes n’était pas géniale et n’allait pas lui permettre de se battre pour un huitième titre de champion du monde face à Max Verstappen. Je ne crois pas qu’il avait la bonne approche mentale parce qu’il était probablement frustré, comme le serait un pilote de course sept fois champion du monde dont le huitième titre lui a été injustement enlevé. Mais à présent, Lewis a l’opportunité de remettre les compteurs à zéro et de se préparer mentalement et physiquement pour cette nouvelle saison. C’est peut-être une bonne chose pour Lewis, sachant que la pression va être très forte de la part de George. Et je pense que c’est très positif pour un pilote de savoir que son équipier va être fort, qu’il va vous pousser dans vos retranchements. Vous savez que vous devez améliorer votre jeu. Lewis l’a fait par le passé, et il le fera à nouveau cette année », assure l'ancien pilote à Total-Motorsport .

Rosberg et Alonso, les seuls exceptions

Il faut dire que Lewis Hamilton a pris l'habitude d'écœurer ses coéquipiers durant sa carrière, et terminer derrière George Russell représente donc une anomalie qu'il compte réparer dès 2023. Et pourtant, le natif de Stevenage a pu se confronter à de redoutables pilotes dans les écuries dans lesquelles il est passé. Mais en réalité, seuls deux ont réussir à lui tenir tête. Le premier d'entre eux n'est autre que Fernando Alonso auquel Lewis Hamilton se retrouve confronté dès sa première saison en F1, en 2007. Un duel exceptionnel qui aura pour conséquence la perte du titre pour les deux pilotes. Double champion du monde en titre, l'Espagnol terminera à égalité avec le rookie britannique, ce qui permet à Kimi Räikkönen de remporter son seul et unique titre mondial avec un petit point d'avance. Par la suite, Heikki Kovalainen ne représentera pas une menace pour Lewis Hamilton en 2008 et 2009 avant que Jenson Button ne devienne un rival plus sérieux du septuple champion du monde entre 2010 et 2012, mais toujours assez loin de la lutte pour le titre. Mais c'est à partir de 2014 que Lewis Hamilton va retrouver un rival redoutable avec son ami Nico Rosberg. Après une saison 2013 plutôt calme, tout s'accélère l'année suivante lorsque les deux pilotes Mercedes se disputent le titre de champion du monde. En 2014 et 2015 c'est bien le Britannique qui s'impose, mais ce dernier doit céder en 2016 face à l'Allemand, qui imite son père en décrochant un titre de champion du monde. Un exploit pour Nico Rosberg qui arrive donc à dominer Lewis Hamilton à voiture égale. A tel point que le fils de Keke prendra sa retraite dans la foulée, lessivé après l'énergie qu'il a fallu déployer pour battre le Britannique. Mercedes, qui souhaitait vivre des moments plus calmes, remplacera Nico Rosberg par Valtteri Bottas qui ne représentera jamais une menace pour Lewis Hamilton. Par conséquent, George Russell peut trembler, le septuple champion du monde compte bien reprendre sa marche en avant et confirmer sa réputation face à ses coéquipiers.