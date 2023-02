Verstappen est passé proche de la trahison

Arnaud De Kanel

Champion du monde pour la seconde saison consécutive, Max Verstappen a pu compter sur une écurie Red Bull qui lui était entièrement dédiée. Mais alors que le rival Ferrari souhaitait se séparer de Mattia Binotto en 2019 après un scandale moteur, la Scuderia pensait à Christian Horner pour le remplacer. Le Britannique aurait pu trahir Max Verstappen.

Impérial en 2022, Max Verstappen a décroché un nouveau titre de champion du monde, le deuxième de sa carrière. L'écurie Red Bull avait tout mis en place pour qu'il puisse mener à bien sa mission. Dirigée par Christian Horner depuis son arrivée dans les paddocks, l'équipe autrichienne a failli perdre son patron puisque Ferrari l'avait approché pour succéder à Mattia Binotto.

«C’est extrêmement flatteur»

En 2019, Christian Horner avait été associé à Ferrari pour prendre les rênes de la Scuderia . L'écurie italienne souhaitait se séparer de Mattia Binotto et elle avait coché le nom du dirigeant britannique. « Si Ferrari aurait pu être une option ? Pour être honnête avec vous, non parce que vous savez que je suis ici depuis le tout début. Je me sens vraiment responsable de l’équipe. C’est un groupe de personnes formidables avec qui je travaille. Et je pense que je n’ai jamais été tenté. Je ressens une loyauté envers Red Bull et bien sûr les gens ici. Quand vous travaillez avec une si bonne équipe, pourquoi voudriez-vous être ailleurs ? C’est extrêmement flatteur d’être demandé par Ferrari, mais c’est une excellente équipe et je suis sûr qu’ils vont être très compétitifs », a révélé le patron de Max Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«La stabilité est très importante»