F1 : Verstappen prépare du lourd, Mercedes est prévenu

La saison 2023 de Formule 1 va bientôt débuter. Le premier Grand Prix se déroulera à Bahrein et déjà les écuries affichent leurs ambitions. Si Mercedes ne voudra pas revivre une saison similaire à l'an passé, c'est tout l'inverse pour Red Bull qui aimerait bien pouvoir conserver ses deux titres, celui de champion des pilotes et des constructeurs.

Cela fait maintenant quelques années que Red Bull et Mercedes sont en concurrence en Formule 1. Si, au niveau des chiffres, l'avantage est clairement du côté de Mercedes, le présent laisse à penser que Red Bull pourrait à nouveau tout rafler cette saison. Voitures fiables, pilotes expérimentés et talentueux, tout est fait chez Red Bull pour que l'écurie vive une saison semblable à celle de 2022.

« Conserver les deux titres »

Lors de la présentation de la monoplace dans laquelle s'assiéront Max Verstappen, Sergio Pérez, et, de temps en temps, Daniel Ricciardo, les principales stars de Red Bull sont intervenues pour exprimer leur ressenti sur la saison à venir et surtout, leurs objectifs. Christian Horner, directeur de l'écurie plante le décor, au micro de Ouest France : « Conserver le titre de champion des pilotes et récupérer le titre de champion des constructeurs pour la première fois en huit ans : ce fut une année énorme, énorme pour nous. Bien sûr, nous abordons cette année en tant que champions en titre et notre objectif doit être de défendre ces deux titres. »

F1 : Hamilton battu par Verstappen, Mercedes lâche un terrible aveu https://t.co/iccNwrLqPI pic.twitter.com/DW6OzCvhvJ — le10sport (@le10sport) January 24, 2023

« Je pense que nous pouvons à nouveau être en tête »