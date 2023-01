«Je ne suis pas d’accord avec ça», le nouveau coup de gueule de Verstappen

Arnaud De Kanel

Intouchable sur la piste, Max Verstappen profite de son statut de double champion du monde pour dénoncer ce qui le dérange en Formule 1. Le pilote Red Bull a pris l'habitude de pousser des coups de gueule et cette fois-ci, il s'en est pris à la Superlicence. Verstappen est très critique à son sujet.

Lorsque quelque chose ne va pas en Formule 1, on entend souvent les mêmes voix. A savoir Lewis Hamilton ou Max Verstappen. Une fois encore, le Néerlandais a fait une sortie médiatique remarquée afin d'exprimer son avis sur la très critiquée Superlicence. Cette dernière est obligatoire pour pouvoir concourir en F1 et Verstappen trouve que cela rend l'accession à la catégorie reine beaucoup trop compliquée. Il s'est expliqué dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

F1 : Ferrari annonce du lourd, Verstappen peut trembler https://t.co/vmFOQlBkdr pic.twitter.com/sRQkHQUn59 — le10sport (@le10sport) January 27, 2023

«Je ne suis pas toujours d’accord avec ça»

« La Superlicence ? Je pense que par le passé, beaucoup de grands pilotes n’auraient pas pu venir en Formule 1 à cause d'elle. C’est très difficile et je ne suis pas toujours d’accord avec ça. Je pense effectivement que pour certains pilotes, c’est parfois nécessaire. Mais quand vous avez de très grands talents, ils n’ont pas besoin de faire 50 ans (sic) dans des formules de promotion pour obtenir tous ces points. C’est une question difficile, ça marche pour certains, mais si ce n’est pas le cas, c’est très douloureux car on se prive d’une chance d’accéder à la Formule 1 », analyse le double champion du monde en titre. Pour autant, il reconnait que cette dernière pourrait avoir un avantage pour l'une des principales victimes de ce système.

