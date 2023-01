F1 : Jackpot pour Hamilton, Mercedes craque

Arnaud De Kanel

La saison 2023 approche à grands pas et Lewis Hamilton l'aborde avec un lot d'incertitudes. S'il ne sait pas à quoi s'attendre au niveau des performances de sa nouvelle monoplace, il n'est pas non plus fixé sur sa situation contractuelle qu'il aimerait voir évoluer. Volonté partagée par Mercedes qui pourrait lui offrir un contrat record. L'écurie allemande a répondu aux rumeurs.

Après être passé à côté de son année 2022, Lewis Hamilton entend bien renouer avec le succès cette saison. Le Britannique rêve encore et toujours d'un huitième titre mondial qui ferait de lui le recordman du nombre de championnats du monde remportés, une unité devant la légende Michael Schumacher. Mais s'il n'y arrive pas en 2023, il pourrait retenter sa chance en 2024. Or, son contrat prendra fin à l'issue de cette saison. Souhaitant prolonger, Hamilton pourrait percevoir un contrat record. Chez Mercedes, les rumeurs sorties dans la presse ont mérité une rectification.

Un contrat à 70M€ pour Hamilton ?

Lewis Hamilton pourrait bien toucher le jackpot. Pilote le mieux payé du paddock depuis 2013, détrôné par Max Verstappen en 2022, le Britannique a perçu une rémunération annuelle de 52,7M€ en 2022. Pour étendre son contrat avec Mercedes, il aurait déjà fixé ses exigences. A en croire les informations de Sportune , le septuple champion du monde souhaiterait prolonger jusqu'en 2025 avec à la clé, une revalorisation salariale qui le ferait grimper à 70M€ annuel. En plus de cela, il aurait fait la promesse au milliardaire Jim Ratcliffe, propriétaire d'INEOS, de s'engager dans le rachat de Manchester United. Un salaire indécent qui serait très mal perçu au sein de Mercedes qui a été contraint de réduire ses effectifs suite à la crise sanitaire. L'écurie allemande s'est empressée d'éteindre cette rumeur.

«Des spéculations sauvages»