F1 : Ils voulaient briser Hamilton, il a pris sa revanche

Pierrick Levallet

Considéré comme une légende de la F1, Lewis Hamilton fait partie des pilotes les plus brillants de la discipline. Mais avant d'avoir ce statut, le Britannique ne faisait pas l'unanimité. Dans son enfance, le pilote de Mercedes a dû faire face à de nombreuses critiques, certaines destinées à le démolir totalement.

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton est aujourd’hui l’un des meilleurs pilotes que la F1 a connu. Le Britannique est même tout proche de détrôner définitivement Michael Schumacher. Mais avant de connaître la gloire, le pilote de Mercedes a traversé plusieurs moments difficiles, notamment pendant son enfance. Déjà redoutable à bord de son kart, Lewis Hamilton voyait certains parents lui dire des choses affreuses.

«Un adulte de 40 ou 50 ans m’a dit ’tu n’as pas le talent, tu devrais abandonner’»

« Quand j’étais plus jeune, il y avait d’autres parents d’autres pilotes de course contre lesquels je courais. Je me souviens de ce type qui m’a dit ’tu n’as pas le talent, tu devrais abandonner’. Un adulte de 40 ou 50 ans m’a dit ça, et j’avais huit ans, il me l’a dit en face. Et je me souviens d’avoir dit ’qu’est-ce que je suis censé faire de ça ? Qu’est-ce que tu veux dire, je dois abandonner '’ J’imagine que la raison pour laquelle il a fait ça, c’est parce que je battais son enfant » explique Lewis Hamilton dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Mon père m’a dit ’n’abandonne jamais’»