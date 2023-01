F1 : Il lâche un énorme constat face à Verstappen

La rédaction

Lors du dernier Grand Prix de la saison 2022 à Abu Dhabi, Sebastian Vettel a pris sa retraite. Champion du monde à 4 reprises, le pilote allemand a marqué l'histoire de son sport et a été témoin de l'émergence de Max Verstappen, double champion du monde en titre. Vettel a été particulièrement impressionné par le Néerlandais la saison dernière et souligne ses qualités de pilotage.

En 2021, Max Verstappen décrochait son premier titre de champion du monde après une saison marquée par un duel légendaire avec Lewis Hamilton. Le suspense était total jusqu'au dernier Grand Prix de la saison, où le Néerlandais s'était imposé. En 2022, la suprématie de Max Verstappen a été impressionnante et il n'a laissé aucune chance au Britannique et aux autres pilotes du paddock. Aux premières loges, Sebastian Vettel n'a rien manqué, et relève encore le niveau stratosphérique du pilote Red Bull.

«Son niveau était phénoménal en 2022»

Pour sa dernière saison en Formule 1, Sebastian Vettel a terminé à la 12e place du classement général, au moment où Max Verstappen surclassait ses concurrents. Dans des propos rapportés par NextGenAuto.com , l'Allemand a confié toute son admiration au sujet du Néerlandais : « Je ne peux que féliciter Max. Son niveau de performance était phénoménal en 2022. Quand vous voyez ce qu’il accomplit au volant de sa voiture, il est évident qu’il possède un feeling incroyable avec elle. Nous avons connu quelques duels en piste. Vous pouvez toujours essayer quelques méthodes de vos concurrents si vous pensez que cela peut vous aider, mais avec Max, j’ai rarement eu cette pensée ».

Vettel «incapable» de reproduire des manœuvres de Verstappen