«Schumacher me manque», le bouleversant hommage de son grand rival

A la fin des années 1990, Mika Häkkinen et Michael Schumacher se sont livrés certaines batailles mémorables en piste. Le Finlandais avait notamment pris le dessus pour s'adjuger deux titres mondiaux en 1998 et 1999. Mais 25 ans plus tard, l'emblématique pilote McLaren met la rivalité de côté pour une rendre hommage à Michael Schumacher dont l'état de santé inquiète toujours, 9 ans après son terrible accident de ski.

Voilà désormais neuf ans que Michael Schumacher a frôlé la mort dans un accident de ski. Depuis, son état de santé est l'un des secrets les mieux gardés. Mais cela n'empêche pas les messages de soutien de se multiplier à travers le monde. C'était notamment le cas en Suède le week-end dernier à l'occasion de la Race of Champions où une pancarte « Keep Fighting Michael » a été brandie par les pilotes en présence du fils du septuple champion du monde de F1 (Mick) et de sa femme (Corinna). Présent à cet évènement pour représenter la Finlande aux côtés de Valtteri Bottas, Mika Häkkinen, l'un des grands rivaux de Michael Schumacher durant sa carrière a rendu hommage au Baron Rouge.

Schumacher manque à Häkkinen

« C'est vraiment bien de voir Mick Schumacher (son fils) ici, sa femme est ici (Corinna) et il est important que nous continuions à nous battre et à aller dans cette direction. Et bien sûr, il me manque, parce que nous avons eu une grande histoire en course pendant de nombreuses années, mais quand vous avez une famille, la vie est différente. Si vous êtes seul, tout est différent. Je regarde donc la situation d'un point de vue général et, ceux à qui il manque le plus, c'est sa famille, qui vit la partie la plus difficile », assure le double champion du monde dans une interview accordée à Mundo Deportivo . Titré en 1998 et 1999, Mika Häkkinen avait notamment livré de magnifiques batailles face à Michael Schumacher pour décrocher ses sacres mondiaux avant l'hégémonie du pilote Ferrari, titré cinq fois de suite de 2000 à 2004.

