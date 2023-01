«Pourquoi ça n’a pas marché» : Vettel règle ses comptes avec Ferrari

La rédaction

Le pilote allemand Sebastian Vettel a couru avec Ferrari de 2015 à 2020. Le quadruple champion du monde de Formule 1, en 2010, 2011, 2012 et 2013 avec l'écurie Red Bull, avait rejoint ensuite la Scuderia, sans succès. Disputant le titre face à Lewis Hamilton à deux reprises, en 2017 et 2018, il n'a jamais vraiment pu se mesurer sur la longueur avec le Britannique. A son grand regret.

Sebastian Vettel est l'une des grandes légendes de la Formule 1. Avec 53 victoires de Grand Prix dans sa carrière, le pilote allemand se classe 3ème parmi les pilotes qui ont remporté le plus de Grands Prix au cours de leur carrière, derrière Michael Schumacher, 2ème avec 91 victoires et Lewis Hamilton, 1er qui comptabilise 103 victoires. C'est d'ailleurs ce mano à mano lors des saisons 2017 et 2018 qui a bouleversé mentalement Sebastian Vettel.

« Je ne changerai rien »

Malgré deux deuxième place de suite en 2017 et 2018 avec Ferrari, Sebastian Vettel ne voudrait à aucun moment changer le passé. Si cette adversité l'a marqué mentalement, il avoue, dans le podcast Beyond the grind , que : « Cela a eu un vrai impact. Cela dit, je ne pense pas avoir ressenti de pression supplémentaire en tant que pilote Ferrari. C’était davantage les attentes envers moi-même, je voulais réussir dans cette équipe, que ça fonctionne. Mais je ne changerai rien. »

F1 : Après son départ, l’incroyable aveu de Vettel https://t.co/4dnORtfw3E pic.twitter.com/13ARhdQzI9 — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

« J'ai échoué »