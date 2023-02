«Juste dans les films à Hollywood» : Gasly raconte son énorme transfert en F1

La rédaction

Tout juste transféré du côté de l’écurie française Alpine, Pierre Gasly va y retrouver Esteban Ocon, un ami de longue date. Se connaissant depuis l’âge de 6 ans, les deux hommes vont former un duo passionnant à suivre pour tous les amateurs de Formule 1. Pierre Gasly est d’ailleurs revenu en détails sur ce transfert en grande pompes d’AlphaTauri vers Alpine.

Invité de l’émission En Aparté produite par Canal+ , Pierre Gasly est revenu sur son transfert qui a fait énormément parler ces derniers mois. Le plus jeune vainqueur français d’une course de Formule 1 en a surtout profité pour évoquer ses retrouvailles avec son vieil ami Esteban Ocon.

Ocon et Gasly : le rêve éveillé

Ainsi, Pierre Gasly a déclaré : « C’est sûr que c’est un projet extrêmement excitant. Je pense que pour remettre tout ça dans son contexte, on a quand même commencé avec Esteban (ndlr Esteban Ocon), on se connait depuis l’âge de 6 ans, et c’est ce qu’on se disait entre nous à l’époque quand on était juste des petits gamins qui rêvaient de la formule 1. On savait que la chance pour que l’un d’entre nous arrive en F1 elle était à moins d’un pour cent » . Pourtant, les coéquipiers tout deux âgés de 26 ans auront chacun réalisé leurs rêves, et se retrouvent désormais dans le même bateau, ou plutôt dans la même écurie.

Un scénario digne des plus dingues