Coup de tonnerre en F1, Hamilton laisse tomber

La rédaction

Le pilote britannique Lewis Hamilton a marqué de son empreinte la Formule 1. Septuple champion du monde, il est à ce jour le pilote le plus titré avec Michael Schumacher. Ajoutons à cela qu'il est le recordman de victoires de Grand Prix, de pole positions, de podiums, de points remportés et de courses terminées. Mais un grain de sable nommé Max Verstappen est venu enrayer la machine pourtant bien huilée du Britannique. Au point qu'il doute de ne plus jamais remporter de Grand Prix.

Et si c'était la fin de l'ambition de Lewis Hamilton ? Il pensait avoir fait le plus dur en 2021, une décision, encore controversée à ce jour avait permis à Max Verstappen de devenir pour la première fois champion du monde de Formule 1. En 2022, Mercedes n'avait pas bien réussi à faire une voiture compétitive, reléguant Lewis Hamilton au 6ème rang du classement général.

Son père comme soutien numéro 1

Lewis Hamilton peut compter sur son père, Anthony. Depuis deux ans, il joue un rôle principal dans la mauvaise passe que traverse son fils. Et le pilote britannique l'explique dans un podcast pour Jay Shetty : « Parfois, je dis quelque chose qui n’est peut-être pas le plus positif. Et c’est lui qui réaffirme que tu peux y arriver, que tu dois croire en toi. C’est tellement important pour les gens d’avoir des personnes comme ça autour d’eux. Je me soutiens moi-même, je m’entoure d’autres personnes positives également. Je pense que c’est notre travail à tous de remonter le moral de chacun. Je veux que tout le monde autour de moi gagne, et devienne la meilleure version d’eux-mêmes. »

F1 : «J’ai décidé de couper les ponts», la révélation de Lewis Hamilton https://t.co/xDU7p1csZ8 pic.twitter.com/tp0cuPagAn — le10sport (@le10sport) January 25, 2023

«Je n'ai pas l'impression d'être assez bon»