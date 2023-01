F1 : Lewis Hamilton aurait pu péter les plombs !

Arnaud De Kanel

En 2021, à l'issue du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, Lewis Hamilton perdait son titre de champion du monde sur le fil, dépassé lors du dernier tour par Max Verstappen. Une désillusion terrible pour le Britannique pour qui tout s'est écroulé en quelques secondes. Or, sa réaction a été parfaite selon David Coulthard.

La saison passée, Lewis Hamilton n'a pas été en mesure de se mêler à la lutte pour le titre de champion du monde. Les stigmates d'un traumatisme vécu en fin de saison 2021 peut-être ? On n'en sait rien. Et cela pourrait être compréhensible car le Britannique avait littéralement tout perdu lors de l'ultime tour de course de l'année. Là où d'autres auraient mal réagi, Hamilton a gardé son calme. David Coulthard est admiratif.

«Je ne sais pas comment ils auraient réagi»

David Coulthard a fait un bond dans le passé pour tenter de comparer comment les champions de l'époque auraient vécu la déception de Lewis Hamilton. « Comment d’autres champions du monde auraient-ils réagi s’ils avaient été à la place de Hamilton ? C’est une très bonne question. Chacun de ces grands pilotes, qui ont tous été multiples champions du monde, possèdent des personnalités très différentes. J’aimerais cependant croire, dans mon cœur romantique de coureur automobile, qu’il y avait suffisamment de respect. Parce que même lorsqu’Alain Prost et Ayrton Senna étaient au plus mal, ou lorsque Nelson Piquet et Nigel Mansell étaient en conflit, il y avait toujours une poignée de main. C’est comme les boxeurs. Ils se battent à mort, puis ils se serrent la main et se font des câlins à la fin, parce qu’il y a une compréhension sous-jacente de ce qu’il a fallu faire pour en arriver là. Donc j’aime penser que chaque champion du monde l’aurait accepté », souligne-t-il dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il salue la belle réaction du septuple champion du monde.

«La façon dont Lewis a géré la situation était fantastique»