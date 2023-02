Mis sous pression par Hamilton, Verstappen se lâche

La rédaction

La bataille fait déjà rage entre les pilotes et les écuries à l'approche du premier Grand Prix de la saison, qui se disputera au Bahreïn le 5 mars prochain. Et entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, la rivalité ne fait que commencer. La saison blanche de son rival de toujours l'an passé pousse le champion du monde en titre à sérieusement se méfier.

Les déclarations par médias interposés entre les pilotes sont en tout cas plus cordiales que celles des directeurs d'écuries. Certes, Max Verstappen et Lewis Hamilton sont rivaux tout au long de la saison, mais les deux hommes ont l'un pour l'autre un profond respect qui se décèle très vite.

Deux titres à défendre

Pour la première fois de leur histoire, Red Bull va devoir défendre deux titres, celui de champion du monde des constructeurs et des pilotes. Et selon Max Verstappen, tout a été fait pour que l'écurie puisse défendre au mieux ces deux titres, dans des propos récoltés par Sky Sports : « Quand tu as la voiture, tu as aussi la pression. Tu ne peux te permettre aucune erreur ou, du moins, tu ne dois pas faire de grosses erreurs. En tant qu’équipe, nous y croyons, nous sommes très motivés et nous travaillons d’arrache pied pour atteindre cet objectif (...) Tout l’hiver, les ingénieurs ont travaillé dur. »

L'attitude de Lewis Hamilton fait grincer des dents chez Mercedes https://t.co/SMxqZfxBOb pic.twitter.com/Sv70D0bWbs — le10sport (@le10sport) January 31, 2023

Lewis Hamilton en épouvantail