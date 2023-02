Verstappen annonce du lourd, Hamilton peut rêver

La rédaction

La saison 2022 s'est terminée avec une hégémonie totale de Red Bull. Champion du monde des pilotes avec Max Verstappen et des constructeurs pour la première fois depuis huit ans, l'écurie sait que la saison à venir risque d'être difficile. Ferrari et Mercedes le savent et comptent bien proposer un championnat du monde serré.

Avant le grand départ de la saison 2023 de Formule 1 qui se disputera à Bahrein, les écuries dévoilent tour à tour leur nouvelle monoplace. Après le virage manqué l'an dernier par Mercedes mais pas par Red Bull, on ne devrait pas revivre cette saison. C'est en tout cas le sentiment de Max Verstappen, tenant du titre et double champion du monde.

« Ils seront notre principal rival »

En marge de la présentation de la nouvelle monoplace de Red Bull, intitulée RB 19, Max Verstappen a donné son sentiment sur la saison à venir : « A la fin de l’année dernière, il semblait déjà que Mercedes avait ce qu’il fallait pour nous battre. C’est difficile à dire avec certitude, car je ne fais pas partie de leur équipe, mais je suppose que nous le saurons très vite cette année. S’ils comprennent parfaitement tout ce qu’ils voulaient améliorer sur leur voiture, alors, bien sûr qu’ils seront notre principal rival. Mais j’ai toute confiance en mon équipe qui œuvre à l’usine de Milton Keynes. Nos gars sont également capables de construire une voiture très solide avec un bon moteur. J’espère que nous aurons à nouveau un solide package contre eux ! »

Verstappen est passé proche de la trahison https://t.co/x5r7D7E0jI pic.twitter.com/Js3b8RVpIc — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

« Ne pas oublier Ferrari »