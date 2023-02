Une légende revient en F1, Verstappen peut rêver

La rédaction

C'était dans les tuyaux depuis de nombreuses et c'est désormais officiel, Ford revient en Formule 1 ! Après l'avoir quitté en 2004, le géant américain de l'automobile a annoncé leur retour dans le cadre de la réglementation des nouveaux moteurs en 2026. Si la marque devrait collaborer avec Red Bull, l'annonce officielle n'a pas encore eu lieu mais si Ford reste sur les mêmes bases qu'avant son retrait de la Formule 1, Max Verstappen devrait être aux anges.

Après le retour d'Audi, c'est au tour d'une autre marque mythique de la Formule 1 de faire son grand retour. Entre 1967 et 2004, le moteur Ford avait permit à 173 pilotes de remporter un Grand Prix. Si Ford n'a jamais été une écurie à proprement parler, son moteur à remporté 10 fois le championnat des constructeurs et 13 fois le championnat des pilotes. Et malgré cette disette de 20 ans due à leur retrait, Ford reste le troisième moteur le plus compétitif de l'histoire de la Formule 1.

« Ford revient au sommet »

L'annonce a eu lieu en marge de la présentation de la nouvelle monoplace Red Bull. Bill Ford, président exécutif de la marque a évoqué ce retour, dans des propos reportés par Motorsport.com : « C'est le début d'un nouveau chapitre passionnant de l'histoire de Ford en compétition automobile, qui a commencé lorsque mon arrière-grand-père a remporté une course qui a contribué à lancer notre entreprise. Ford revient au sommet de cette discipline, amenant sa longue tradition d'innovation, de durabilité et d'électrification dans l'une des vitrines les plus exposées au monde. »

F1 : Hamilton réclame un folie, il va exploser Verstappen https://t.co/Prf9cSVk58 pic.twitter.com/Q8vRQPzSTr — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

« Peu de constructeurs ont une histoire aussi prestigieuse que celle de Ford »