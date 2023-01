Max Verstappen coûte cher à Red Bull

La rédaction

Le double champion du monde de Formule 1 Max Verstappen (2021 et 2022) aimerait remporter un troisième titre d’affilée. Lui et son écurie Red Bull doivent s’inscrire chaque année auprès de la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile). Les sommes à débourser sont conséquentes et Red Bull est l’écurie qui doit payer le plus.

La FIA calcule le montant que doivent les écuries pour participer aux championnats du monde de Formule 1 par rapport à la saison précédente. En résumé, plus une écurie gagne, plus elle doit payer cher.

Un montant dépassant les 5M€

Avec le doublé réalisé en 2022 pilote et constructeurs, Red Bull doit passer à la caisse pour participer aux championnats du monde de Formule 1 en 2023. Pour chaque écurie, un prix de 617 687$ est fixé, auquel s’ajoute 6 174 dollars pour chaque point marqué, sauf pour la formation vainqueur qui voit le prix du point passer à 7 411 dollars. Avec 759 points amassés par Red Bull l’an passé, le calcul est simple, l’inscription coûte 6 242 636 dollars.

Verstappen leur coûte presque le million

Même procédé concernant les pilotes avec un prix fixe de 10 400$ à l’inscription auquel s’ajoute 2 100$ par point remporté. Max Verstappen, avec ses 454 points doit payer la somme de 963 800$. Le règlement veut que cesoit les pilotes qui payent eux-mêmes cette dotation. Sauf qu’une clause dans le contrat de Max Verstappen dispense le pilote néerlandais de payer cette somme. C’est donc Red Bull qui prend en charge ce montant, payant donc au total 7 206 436$ à la FIA pour avoir le droit de concourir aux championnats du monde 2023.

Un beau jackpot pour la FIA

Cette année, seules trois écuries ont vu leur montant d’inscription baisser par rapport à l’année dernière : Mercedes (qui va payer 2M$ de moins que l'année dernière), AlphaTauri et Williams. Mais au total, la FIA va encaisser 21 M$, soit 3M$ de plus qu’en 2022.