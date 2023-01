Mercedes, Red Bull… Un coup de gueule est lâché sur la F1

Hugo Chirossel

Alors qu’il n’y a que 10 écuries depuis 2017, une nouvelle équipe pourrait bientôt débarquer en Formule 1. En effet, Michael Andretti s’est récemment associé à General Motors via sa marque Cadillac pour devenir la onzième équipe. Une arrivée qui n’est pas très bien vue par les autres écuries. L’Américain a poussé un coup de gueule à ce sujet, dénonçant la « cupidité » de la F1.

La Formule 1 pourrait très bientôt voir débarquer une onzième équipe. C’est le souhait de Michael Andretti, qui s’est associé à General Motors via sa marque Cadillac pour y parvenir. Si Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, s’est dit en faveur de cette arrivée, les autres équipes de la F1, à l'instar de Mercedes, Red Bull, Ferrari ou encore Alpine, quant à elles sont plus réticentes. En effet, elles ont récemment publié un communiqué en déclarant qu’elles souhaitaient que le championnat reste « crédible et stable ».

« Tout est une question de cupidité, ils se regardent le nombril »

Ce qui n’est du tout au goût de Michael Andretti, qui a répondu dans un entretien accordé à Forbes . « Tout est une question d'argent. D'abord, (les équipes) pensent qu'un dixième de leur prime va être dilué, mais elles deviennent très cupides en pensant que nous allons aussi nous emparer de tous les sponsors américains. Tout est une question de cupidité, ils se regardent le nombril et ne se soucient pas de ce qui est le mieux pour la croissance globale du championnat », a-t-il déclaré.

« Les propriétaires se préoccupent de leurs intérêts, pas de ce qui est le mieux pour le championnat »