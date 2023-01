F1 : Hamilton, Leclerc… Après le sacre de Verstappen, Rosberg lâche ses vérités

La rédaction

L’ancien champion du monde de Formule 1 en 2016 avec Mercedes, Nico Rosberg, a publié une vidéo sur sa chaîne Youtube dans laquelle il livre son Top 5 des meilleurs pilotes de cette saison. Un classement surprenant qui risque d’en surprendre certains, notamment en ce qui concerne le trio de tête.

Norris, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Russell… Pêle-mêle, voici les pilotes qui font partie du Top 5 de Nico Rosberg. Celui qui a pris sa retraite cinq jours après son titre de champion du monde en 2016 a même placé à la deuxième place un pilote surprenant…

Sans surprise, Verstappen est premier

La saison que l’on peut qualifier de tranquille pour Max Verstappen lui vaut une première place logique. Et Nico Rosberg est dithyrambique concernant le Néerlandais : « Son niveau est incroyable. Il est si rapide, si régulier, si confiant. Il a gagné 15 courses en 2022, ce qui est tout simplement exceptionnel. Verstappen fait partie des cinq plus grands de tous les temps aux côtés d’Ayrton Senna, de Hamilton, de Schumacher et de Juan Manuel Fangio. »

Un podium surprenant

Si la première place de Verstappen ne souffre d’aucun contestation, la deuxième et la troisième place peuvent faire réagir. Vice-champion du monde avec Ferrari, le Monégasque Charles Leclerc figure sur la troisième marche du podium. Il argumente : « Il s’est bien battu pour le championnat en début de saison. Son équipe l’a souvent laissé tomber et il a lui aussi commis quelques erreurs. Il mérite cette 3e place ».



C’est donc le coéquipier de Lewis Hamilton, George Russell, qui est le dauphin de Verstappen. Nico Rosberg a été impressionné par la saison du pilote britannique de 24 ans : « Ils se sont vraiment trompés avec la voiture en début de saison mais il a tout de même réussi à terminer dans le Top 5 lors de chaque course ou presque. Quant au fait de battre Hamilton sur toute une saison ? George a constamment été rapide. »

Hamilton et Norris ferment ce top