F1 : Une révolution se prépare, la FIA lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Alors que 10 écuries se disputent le championnat de Formule 1 depuis plusieurs années, une nouvelle équipe pourrait débarquer. Ces derniers jours, Andretti Global et General Motors ont décidé de s’allier à Cadillac pour créer une nouvelle équipe de F1. Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, est sorti du silence à ce sujet.

Et si une nouvelle écurie débarquait en Formule 1 ? Alors que 10 équipes se disputent le championnat depuis plusieurs années, Andretti Global et General Motors se sont associés avec Cadillac pour créer une nouvelle écurie en F1. Actuellement présent sur le Dakar, Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, est sorti du silence à ce sujet et reste en faveur de l’arrivée d’une équipe supplémentaire.

« Une grande entreprise comme General Motors devrait être encouragée à venir en F1 »

« Il y a deux côtés de la durabilité, il y a la durabilité de l’environnement et la durabilité du sport. Si vous voulez soutenir le sport, vous devez l’ouvrir au reste des constructeurs. Nous sommes autorisés à avoir 13 équipes. Une grande entreprise comme General Motors, l’un des cinq premiers constructeurs automobiles mondiaux, devrait être encouragée à venir en F1. C’est ainsi que j’aimerais voir l’avenir, avec une durabilité. De l’autre côté, il y a l’équipe Andretti, mais il faut faire preuve de diligence raisonnable et suivre un processus. Nous attendrons. En tant que président de la FIA, je n’ai pas dit oui. Nous avons ouvert le processus, pour les laisser voir, mais vont-ils réussir ? Est-ce qu’ils vont cocher les cases ? Seront-ils capables de venir ? Nous ne pouvons tout simplement pas nous fier à ce qui s’est passé auparavant », a déclaré Mohammed Ben Sulayem, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Je suis prêt à accueillir n’importe qui, mais des équipes appropriées »