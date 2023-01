F1 : Verstappen, Pérez… L’immense satisfaction de Red Bull

Arnaud De Kanel

En 2022, Red Bull a tout raflé. Max Verstappen a remporté 15 Grands Prix ainsi que le championnat du monde, et Sergio Pérez a levé les bras en vainqueur à deux reprises. De fait, l'écurie autrichienne est devenue championne du monde des constructeurs. Une razzia que savoure Christian Horner, le directeur sportif de Red Bull.

La saison 2022 a réussi à l'écurie Red Bull. Mercedes et Ferrari ne se sont contentées que de quelques miettes laissées par l'ogre autrichien qui a outrageusement dominé l'année passée. Max Verstappen s'est adjugé un deuxième titre consécutif et Red Bull le titre des constructeurs. Le patron, Christian Horner, se félicite de ces résultats et du spectacle proposé en F1, permis par les nouvelles lignes du règlement.

F1 : Hamilton, Leclerc… Après le sacre de Verstappen, Rosberg lâche ses vérités https://t.co/Y0pHCpnfEr pic.twitter.com/AWt1CpOGpg — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

«Cela a été une saison incroyable pour notre équipe»

« D’un point de vue personnel, cela a été une saison incroyable pour notre équipe. Et je pense que pour la Formule 1, la compétition a été meilleure. Je crois qu’il y a eu 25% de dépassements en plus cette année que les années précédentes, je pense que les règlements sont efficaces en permettant aux pilotes de se suivre de plus près. En tant qu’équipe, nous avons bien compris ces règlements, ce qui, compte tenu du fait que nous étions la dernière équipe à les adopter après ce qui s’est passé en 2021, représente un travail incroyable, avec une voiture aussi compétitive et en ayant su rebondir après un double abandon à Bahreïn. Nous n’avons jamais perdu de vue ce qu’était notre objectif », a analysé le supérieur de Max Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Les changements de règles ont vraiment très bien fonctionné»