F1 - Alonso : Le terrible aveu...

Fernando Alonso et Sebastian Vettel sont deux monuments de la Formule 1. En 2010 et 2010, les deux homme s'étaient livrés bataille jusqu'à l'ultime Grand Prix de la saison pour décrocher le titre de champion du monde. Et malgré toutes ces années passées ensembles dans le paddock, l'Allemand avoue qu'il n'a jamais développé quelconque relation amicale avec l'Espagnol.

En 2022, Sebastian Vettel et Fernando Alonso ont agité le paddock. Lorsqu'il avait annoncé sa retraite, l'Allemand ne se doutait pas qu'il allait provoquer un énorme changement dans les écuries. Puisqu'en effet, Fernando Alonso prenait la décision de quitter Alpine pour récupérer le baquet de l'Allemand chez Aston Martin. Avant cela, leur histoire a déjà été liée en Formule 1. Ils s'étaient tirés la bourre en 2010 et 2012 pour le titre mondial. Et après une quinzaine de saisons à se côtoyer, Vettel et Alonso ne sont pas devenus amis.

«Je ne le connais pas»

« J’ai une haute estime de Fernando en tant que pilote. Il a énormément de talent naturel, une détermination incroyable, un grand instinct de pilote qui ne s’est pas perdu au fil des années. Vous pouvez voir qu’il aime la course. Il est très passionné. En tant que personne, cependant, je ne le connais pas vraiment. Je ne dirais pas que nous ne nous entendons pas, je pense que nous nous respectons. Mais nous n’avons jamais eu l’occasion d’apprendre à nous connaître, à passer du temps ensemble ou à parler beaucoup en dehors de la course », a détaillé Sebastian Vettel au sujet de Fernando Alonso dans des propos relayés par Actu F1 .

«La mayonnaise n’a jamais vraiment pris»