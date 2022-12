F1 : Le nouvel objectif fou de Fernando Alonso

Arnaud De Kanel

La saison prochaine, Fernando Alonso disputera sa 20ème saison en Formule 1, la première chez Aston Martin qu'il a rejoint pour remplacer Sebastian Vettel. A 41 ans, l'Espagnol sait qu'il s'agit sans doute de son dernier contrat dans la catégorie reine mais il garde l'espoir d'aller décrocher un troisième titre mondial dans les trois prochaines années.

En plein milieu de la saison, Fernando Alonso décidait de quitter Alpine pour rejoindre Aston Martin. Le double champion du monde voulait voir ailleurs dans l'optique de décrocher un troisième titre de champion du monde. Pourtant, le temps est compté pour lui puisqu'il est déjà bien entré dans la quarantaine. Néanmoins, il a encore prouvé cette saison qu'il avait le niveau pour titiller Max Verstappen ou encore Lewis Hamilton s'il a une bonne monoplace entre les mains. Il croit en ses chances grâce à son expérience, mais surtout en Aston Martin pour lui offrir la voiture adéquate.

«L’âge n’apporte que des avantages»

Fernando Alonso ne voit aucun problème par rapport à son âge. Bien au contraire, il estime qu'il lui confère des avantages. « J’ai piloté sur tous les circuits du calendrier 17 fois. Certains de mes collègues ne l’ont fait que deux fois. Il n’y a pas assez de temps d’entraînement pour compenser cet avantage. Si un jeune pilote vous dépassait dans le dernier tour d’une course physiquement exigeante parce qu’il est un peu plus en forme, alors l’âge serait un désavantage. Mais cela n’arrive jamais vraiment. Sinon, l’âge n’apporte que des avantages. Je peux puiser dans une énorme base de données d’expériences. À Montréal, nous n’avons fait que quelques tours sous la pluie avant les qualifications. Je connais le circuit sous la pluie par le passé, je dois y avoir roulé cinq ou six fois sur une piste humide » a détaillé l'ancien coéquipier d'Esteban Ocon dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Aston Martin est l’une des équipes qui peut atteindre cet objectif»