F1 : Ocon, Gasly... La hache de guerre est enterrée chez Alpine

A partir de 2023, Esteban Ocon et Pierre Gasly seront donc coéquipiers chez Alpine. Précédemment au volant d’une AlphaTauri et sous contrat avec Red Bull a accepté le challenge de l’écurie française, remplaçant ainsi Fernando Alonso. Une association qui n’a pas manqué de faire parler étant donné que les deux pilotes étaient loin d’être les meilleurs amis du monde dernièrement. Mais voilà que cela serait aujourd’hui de l’histoire ancienne entre Ocon et Gasly.

Fernando Alonso parti chez Aston Martin, Alpine a dû se trouver un nouveau pilote. Et après l’imbroglio Oscar Piastri, le choix s’est porté sur Pierre Gasly. L’écurie français affiche désormais un duo 100% tricolore avec Esteban Ocon. Les deux feront donc la paire et ça a fait beaucoup parler. La raison ? Les tensions entre Gasly et Ocon, eux qui sont adversaires depuis leur plus jeune âge. Loin d’être les meilleurs amis du monde, les deux Français vont donc devoir travailler ensemble. Mais pour le bien d’Alpine, ils ont visiblement décidé de repartir sur des relations plus saines.

Longtemps adversaires, Esteban Ocon et Pierre Gasly sont donc désormais coéquipiers. Et pour les deux pilotes Alpine, les tensions du passé sont classées. En effet, ces dernières semaines, Ocon et Gasly ont multiplié les sorties pour expliquer que cela allait beaucoup mieux entre eux. « Nous sommes tous les deux assez intelligents pour savoir ce qui est le mieux pour l’équipe. Nous avons été les meilleurs amis, nous avons eu une relation plus compliquée après cela et puis je dirais que depuis que nous sommes arrivés en Formule 1, nous avons tous les deux réalisé l’un de nos rêves. Depuis quelques années, ça s’est un peu amélioré à vrai dire. Je ne suis pas du tout inquiet à propos de cette collaboration avec Esteban. Nous n’allons pas être les meilleurs amis demain, cela va probablement prendre du temps pour briser la glace aussi, ensemble, et passer un peu plus de temps à discuter », a pu expliquer Pierre Gasly.

