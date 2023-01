F1 : C’est confirmé, Mercedes veut mettre fin au règne de Verstappen

Pierrick Levallet

Après une saison 2022 catastrophique, Mercedes semble avoir appris de ses erreurs. L'écurie allemande ne devrait donc pas connaître un début d'année 2023 aussi terrible que la saison passée. George Russell s'avoue d'ailleurs confiant quant à la possibilité de concurrencer Red Bull et Max Verstappen lors de l'année à venir.

La saison 2022 a été assez paisible pour Max Verstappen. Déjà sacré champion en 2021, le pilote de Red Bull n’a eu aucun mal à se défaire de la concurrence de Charles Leclerc. Mais en 2023, le Néerlandais pourrait voir quelques pilotes lui mettre des bâtons dans les roues, à commencer par ceux de Mercedes. L’écurie allemande a connu un début catastrophique en 2022, mais elle semble avoir appris de ses erreurs. D’ailleurs, George Russell se dit confiant quant à la possibilité de venir concurrencer Red Bull la saison prochaine.

F1 : Verstappen, Pérez… L’immense satisfaction de Red Bull https://t.co/Q8MdDkfeW8 pic.twitter.com/hKrZVvrzq4 — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

George Russell a bon espoir d’avoir «une voiture qui pourra rivaliser avec Red Bull»

« Concurrencer Red Bull ? Je pense que lorsque vous regardez le développement que nous avons apporté l’année dernière, et le rythme auquel nous avons comblé l’écart, il n’y a rien qui nous dise que nous ne pouvons pas y arriver. Nous avons été très clairs au cours des derniers mois sur les objectifs que nous devons atteindre en termes de développement cet hiver. Et je suis assez confiant que si nous y parvenons, nous aurons une voiture qui pourra rivaliser avec Red Bull » a expliqué le coéquipier de Lewis Hamilton dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«J’ai bon espoir que nous puissions nous battre pour le championnat cette année»

George Russell a ensuite pris un exemple bien précis pour démontrer les progrès réalisés par Mercedes tout au long de l’année 2022 : « Au début de 2022, nous nous sommes qualifiés derrière Alfa, derrière Haas. Je me souviens qu’à Imola, j’ai terminé quatrième mais j’étais dans le même rythme que Lando [Norris] et j’avais Valtteri [Bottas] qui me poursuivait dans l’Alfa. Ils étaient plus rapides que nous dans cette course et Lewis était dixième ou neuvième. Mais si vous nous regardez où nous avons terminé par rapport à ces voitures qui n’ont probablement pas eu le même développement que des voitures comme Ferrari et Red Bull, nous avons fait d’énormes progrès. Peut-être que dès le départ, nous n’étions pas la voiture la plus rapide à cause de nos origines. Mais au rythme du développement, j’ai bon espoir que nous puissions nous battre pour le championnat cette année. »

Russell veut être au top pour une saison qui s’annonce «brutale»