«Ce type est obsédé par moi», une guerre est déclarée en F1

La rédaction

Ce n’est un secret pour personne, en Formule 1, les rivalités sont très souvent exacerbées. Cela peut s’expliquer par la tension qu’entraîne une course de Grand Prix, durant laquelle chaque place vaut de l’or. Et depuis le début des années 2010, la lutte est âpre entre Mercedes et Red Bull, représentées par Toto Wolff et Christian Horner.

Que serait une saison de Formule 1 sans des rivalités tenaces tout au long de la saison ? Entre Lewis Hamilton et Max Verstappen ce n’est déjà pas l’amour fou. Et au-dessus d’eux, Toto Wolff, le directeur exécutif de Mercedes et Christian Horner, responsable de Red Bull Racing, se livrent une guerre ouverte sans mercis.

«Ce type est obsédé par moi»

Et ce n’est pas ces propos portés par Toto Wolff qui attiseront les flammes. Le stratège allemand n’a pas sa langue dans sa poche lorsqu’il évoque dans Times , sa relation avec son concurrent direct, Christian Horner : « J'occupe la moindre de ses pensées. Je vis dans sa tête sans payer de loyer ! Ce type est obsédé [par moi]. Chaque seconde que je passe à parler de Horner est une perte de temps dans ma vie. »

F1 : La vérité éclate sur la relation Hamilton-Russell https://t.co/1b9bOjgJNB pic.twitter.com/bsa9rsMjDc — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

«Quel putain de trou du cul»