F1 : Lewis Hamilton lâche un coup de gueule inattendu

La rédaction

Finissant sixième du championnat du monde de Formule 1 en 2022, soit son plus mauvais classement depuis ses débuts, Lewis Hamilton a eu du mal à exister cette saison. Voulant mieux faire l’an prochain, le septuple champion du monde est revenu sur cette saison galère, en pointant la faute sur son écurie.

Après avoir perdu la dernière course de l’année en 2021 lui coûtant le titre face à Max Verstappen puis les multiples problèmes de sa Mercedes en 2022, Lewis Hamilton espère bien vivre une saison 2023 plus sereine. Et ses ingénieurs auraient tout intérêt à lui donner cette possibilité...

Il a tout de même apprécié être en milieu de grille

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Lewis Hamilton ne garde pas un mauvais souvenir de sa saison galère. Au contraire, il avoue avoir apprécié batailler avec les autres écuries, surtout McLaren, son ancienne équipe, dans des propos rapportés par Motorsport : « J’ai ressenti une réelle appréciation pour toutes ces autres équipes qui essaient de faire la même chose, avec les mêmes intentions, essayant d’être meilleures et se battant pour quelque chose. j’aime regarder ce que fait McLaren, je vérifie toujours où ils se trouvent parce que c’est là que j’ai commencé et je leur souhaite toujours bonne chance même s’ils sont mes concurrents. Il y a des jours où ils sont loin et je suis triste pour eux. Je veux - un peu mais pas trop ! - qu’ils réussissent, alors j’espère qu’ils auront une meilleure année l’année prochaine. »

Un tacle glissé à ses ingénieurs