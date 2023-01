F1 : Les surprenantes confidences d'Hamilton sur sa saison 2022

La rédaction

Pour la première fois de sa carrière en Formule 1, Lewis Hamilton n'a remporté aucun Grand Prix lors d'une saison (2022). Le pilote britannique a terminé à la 6e place du classement général, bien loin de Max Verstappen qui a surclassé la concurrence avec ses 15 victoires historiques en une saison. Malgré le manque de résultats, Lewis Hamilton dresse un bilan positif de l'exercice 2022.

Septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton est une légende de son sport. En 2021, l'Anglais a livré une bataille épique avec Max Verstappen jusqu'au dernier Grand Prix de la saison. Un scénario radicalement différent en 2022 où le pilote Mercedes s'est contenté de 9 podiums, sans jamais monter sur la plus haute marche.

«Certains résultats ont malgré tout été vécus comme des victoires»

Si l'ambition de Mercedes était de titiller Max Verstappen pour le titre de champion du monde en 2022, l'écurie allemande n'a rien pu faire face à Red Bull et son pilote néerlandais. Lewis Hamilton a connu sa première saison blanche en F1, mais il relativise : « Cela ne m’a absolument pas démotivé, Je suis sûr que j’ai déjà connu des saisons sans victoire par le passé, la dernière étant probablement 2001 à l’époque du karting. Bien sûr, l’année dernière, nous voulions nous battre pour le championnat du monde, mais nous avons dû faire face à la réalité en début de saison. Certains résultats ont malgré tout été vécus comme des victoires, même si ça n’en étaient pas », a expliqué le pilote anglais avant d'ajouter : « Nous avons connu tant de succès auparavant que cela semblait un peu vide. Nous avons gagné une course, mais c’était quelque chose d’attendu. C’est étrange car ça reste génial. C’était donc encore plus agréable de voir notre joie lorsque nous franchissions certaines étapes ».

«Désormais, j’apprécie encore davantage le succès»