F1 : Verstappen pousse un coup de gueule, il se fait tacler

Hugo Chirossel

Alors qu’il participait le week-end dernier aux 24H du Mans virtuelles, Max Verstappen a critiqué les organisateurs de la course, à la suite de plusieurs déconnexions. Des propos qui n’ont pas plu à Ben Constanduros, un des commentateurs de l’épreuve. Il n’a pas hésité à répondre au double champion du monde Formule 1, l’accusant notamment d’alimenter « la toxicité dans la communauté ».

En attendant la reprise de la Formule 1, Max Verstappen a participé ce week-end au 24H du Mans virtuelles. Une course remportée par l’équipe R8G Esports de Romain Grosjean en GTE, mais qui s’est moins bien passée pour Max Verstappen. Victime de plusieurs déconnexions, le Néerlandais a poussé un coup de gueule sur l’organisation de la compétition : « Ils ne peuvent même pas contrôler leur propre jeu. C'est déjà la troisième fois que cela m'arrive pendant cette course, donc c'est la dernière fois que je participe. Car ça ne sert juste à rien. Tu te prépares pendant des semaines pour gagner et voilà ce qui arrive... Franchement, c'est une blague. On ne peut pas appeler ça un événement, c'est juste un spectacle de clowns ! », a notamment déclaré Max Verstappen.

« Cela fait de moi et de mes amis dévoués qui travaillent dur, des clowns »

Des propos très mal accueillis par Ben Constanduros, un des commentateurs des 24H du Mans virtuelles. « Si c'est un spectacle de clowns, cela fait de moi et de mes amis dévoués qui travaillent dur, des clowns. D'habitude, après une course de 24 heures, je suis fatigué, mais aujourd'hui a été une démonstration laide et épuisante du côté toxique de la simulation de course et des médias sociaux. Je suis fier de ce que l'équipe virtuelle du Mans a accompli », a-t-il lancé sur Twitter , avant de poursuivre : « Tant aujourd'hui que pour les réalisations incroyables des 2 premiers événements. (2022 s'est déroulée sans problème de serveur, rappelez-vous). Oui, ça n'a pas été le cas pour Max aujourd'hui, il a eu la malchance d'être déconnecté comme quelques autres pilotes. Les autres ont continué, l'un d'entre eux a gagné le GTE. C'est ça la course . »

If it's a clown show, that makes me and my hard working dedicated friends, clowns. Usually after a 24hr race I am tired but today has been an ugly, exhausting display of the toxic side of Sim Racing and social media. I am proud of what the Le Mans Virtual Team has achieved. 1/3 https://t.co/Z8X30cUcpR — Ben Constanduros (@BenConsty) January 15, 2023

Cela ne fait « qu'alimenter la toxicité dans la communauté »