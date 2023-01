F1 : Avenir incertain pour Hamilton, Mercedes annonce déjà le verdict final

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une saison plus que difficile dans laquelle il n’a pas remporté la moindre course, Lewis Hamilton est déjà focalisé sur le prochain exercice. Fin 2023, le pilote anglais devra aussi penser à son avenir, lui qui sera en fin de contrat. Interrogé sur le sujet, Toto Wolff ne semble pas du tout inquiet.

Lewis Hamilton vient de vivre une saison cauchemardesque. Après être passé tout proche d’un huitième titre mondial en 2021, le pilote Mercedes a connu une année plus que compliquée dans laquelle il n’a même pas pu s’offrir la moindre victoire sur un Grand Prix. Une grande première dans son immense carrière. S’il a déjà annoncé la couleur pour la saison prochaine, Lewis Hamilton doit également se concentrer sur son avenir, lui qui sera en fin de contrat après cet exercice 2023.

Lewis Hamilton veut renouer avec le succès

38 ans ou pas, Lewis Hamilton a envie de continuer l’aventure en Formule 1 mais surtout avec Mercedes. Même si Max Verstappen semble intouchable, le septuple champion du monde ambitionne bien de remporter un huitième sacre et de battre Michael Schumacher, l’une de ses idoles. Pour son avenir, tout sera géré rapidement comme l’a expliqué Toto Wolff, le patron de l’écurie Mercedes.

«Nous quitterons la pièce avec de la fumée blanche»