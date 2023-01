F1 : Terrible coup dur pour Hamilton et Mercedes

Hugo Chirossel

Alors qu’il ne reste plus que quelques semaines avant le début de la prochaine saison de Formule 1, Mercedes vient de perdre l'un de ses éléments les plus importants. En effet, à la surprise générale, James Vowles, bras droit de Toto Wolff et directeur de la stratégie, a quitté l’équipe pour rejoindre Williams.

Plus mauvaise équipe la saison passée, Williams vient d’enregistrer l’arrivée d’un des plus grands stratèges de la Formule 1. En effet, James Vowles, bras droit de Toto Wolff, a quitté Mercedes pour rejoindre l’écurie britannique. Après 21 ans en F1, dont quatre années en tant que directeur de la stratégie chez Mercedes, James Vowles a donc décidé de se lancer un nouveau défi, en prenant les rênes de Williams.

«Il ne se contentait plus de s'occuper de la stratégie»

« James était devenu l'un de mes bras droits », a avoué Toto Wolff en conférence de presse vendredi, lui qui était déjà au courant de son départ depuis plusieurs semaines. « Il ne se contentait plus de s'occuper de la stratégie sur la murette, mais avait pris du poids. Il gérait beaucoup de choses. D'ailleurs depuis juillet, il avait pris du recul et s'occupait de la stratégie globale de l'écurie depuis Brackley . »

« Nous nous séparons en excellents termes »