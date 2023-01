F1 : Mercedes fait une annonce retentissante sur l’avenir d’Hamilton

Pierrick Levallet

Alors qu'il vient certainement de vivre l'une des saisons les plus compliquées de sa carrière, Lewis Hamilton entend bien prendre sa revanche sur Max Verstappen en 2023. Mais le Britannique sera en fin de contrat à l'issue de cette année et son avenir commence à devenir un sujet d'interrogation chez Mercedes. Néanmoins, Toto Wolff ne se voit pas vraiment poursuivre sans le pilote de 38 ans.

Proche du huitième sacre en 2021, Lewis Hamilton a vécu une saison absolument catastrophique en 2022. Ne disposant pas d’une voiture assez compétitive, le Britannique n’a pas fait le poids face à Red Bull et Ferrari. Le pilote de 38 ans a donc terminé l’année à la sixième place du classement général. S’il n’a pas prévu de prendre sa retraite tout de suite, son avenir commence à revenir de plus en plus sur la table chez Mercedes. Lewis Hamilton sera en fin de contrat à l’issue de l’année 2023. Mais Toto Wolff ne voit aucune raison de ne pas continuer avec lui dans le futur.

«Il n’y a aucune raison de ne pas continuer»

« Eh bien, la liste des tâches est assez longue [avec] tout ce qu’il y a à faire ! Certes, le contrat de Lewis est l’un des sujets que nous aborderons au cours de l’hiver, mais il n’y a pas de date limite ferme. Est-ce qu’il signera encore chez Mercedes ? Absolument. Lewis fait partie de l’équipe, et l’équipe fait partie de Lewis. Il n’y a aucune raison de ne pas continuer » a d’abord lancé le patron de Mercedes dans le podcast Beyond The Grid .

«C’est quelqu’un d’extrêmement motivé et déterminé»