F1 : Le coup de gueule improbable de Max Verstappen

Quand Max Verstappen n’est pas content, tout le monde le sait. Alors qu’il participait aux 24H du Mans virtuelles avec le jeu RFactor 2, le pilote néerlandais de Red Bull a été contraint d’abandonner suite à des problèmes de connexion. Un abandon qui l’a rendu fou de colère.

Alors qu’il était en tête, une déconnexion l’a poussé à abandonner. Le règlement de la course stipule que si « quatre pilotes ou plus se déconnectent au même moment exact, mais sans preuve claire de problèmes de serveur, la direction de course peut décider, à sa discrétion, d'attribuer aux équipes concernées des tours jusqu'à un maximum de trois. » Sauf que seulement deux joueurs sur quatre de l’écurie de Verstappen se sont déconnectées, ne pouvant donc pas bénéficier de ce coup de pouce de la part de l’organisation.

« C’est de l’incompétence »

On reconnaît souvent un compétiteur à sa haine de la défaite. Furieux, Max Verstappen s’est exprimé sur cet abandon auprès de la chaîne Twitch de Redline : « C 'est de la malchance, ou juste de l'incompétence. Ils n'arrivent même pas à contrôler leur jeu. C'est la troisième fois que je suis déconnecté de cette course, c'est la dernière fois que je participerai. C'est une blague ! Il est préférable de retirer la voiture, plutôt que de rouler pendant six heures pour la 15e place, ça n'a de sens pour personne après tous les efforts fournis par l'équipe. »

« Je vais désinstaller ce jeu »