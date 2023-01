F1 : Après Verstappen, Hamilton impliqué dans une nouvelle guerre

Arnaud De Kanel

Au fil de sa carrière, Lewis Hamilton a connu bon nombre de rivaux. Que ce soit en interne avec Nico Rosberg, son ancien coéquipier chez Mercedes, où alors face à une écurie ennemie avec Red Bull et Max Verstappen. Et pour la saison à venir, il pourrait connaitre une nouvelle guerre, avec George Russell cette fois-ci.

La saison 2022 aura été très compliquée pour Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde n'a pas remporté de Grand Prix, une première depuis ses débuts en F1, et il a terminé derrière son coéquipier George Russell au championnat du monde. Un scénario encore inenvisageable pour lui au début de la saison dernière puisque Russell était promis à un rôle d'équipier de luxe pour sa première saison chez les Flèches d'Argent . Alimenté par la confiance engrangée en 2022, ce dernier pourrait causer du tort à Lewis Hamilton. Si la monoplace Mercedes permet de aux deux britanniques de jouer le titre en 2023, une guerre pourrait éclater au sein de l'écurie. C'est ce qu'avance Peter Windsor, autrefois directeur général de Ferrari et manager de Williams F1, dans des propos retranscrits par Nextgen-Auto .

F1 : Lewis Hamilton est déjà détrôné https://t.co/rvHRetgXJx pic.twitter.com/K6aY1fSECx — le10sport (@le10sport) January 12, 2023

«George est un dur et il va rentrer dans Lewis»

« Je pense que ce sera dix fois pire que la lutte entre Rosberg et Hamilton. Je pense que ce que nous avons vu au premier tour à Barcelone en 2016 entre Lewis et Nico ne sera que le début entre George et Lewis. Cela va atteindre un autre niveau. George est un dur et il va rentrer dans Lewis s’ils possèdent une voiture capable de remporter des courses, voire des championnats, c’est certain », a-t-il confié.

«Ce sera quelque chose d’ennuyeux pour Lewis»