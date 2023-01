F1 : Lewis Hamilton est déjà détrôné

Pierrick Levallet

Depuis 2021, Lewis Hamilton et Max Verstappen se livrent une étroite rivalité en F1. Le Néerlandais a mis fin à la domination du pilote de Mercedes et espère pouvoir réalisé la même chose au cours des années à venir. En attendant, Max Verstappen a déjà devancé son rival de l'écurie allemande en décrochant plusieurs records, notamment à ses débuts.

Pendant presque une décennie, Lewis Hamilton a dominé la F1 au volant de sa Mercedes. Mais depuis 2021, le Britannique est sérieusement concurrencé par Max Verstappen. Après une grande rivalité avec le Britannique, le Néerlandais a été sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière. En 2022, le pilote de Red Bull a encore été couronné champion, alors que Lewis Hamilton luttait avec sa monoplace. Max Verstappen a mis fin à la domination du Britannique en le détrônant. Avec le temps, il pourrait même battre le record de titres de champion du monde, co-détenu avec Lewis Hamilton et Michael Schumacher. En attendant, Max Verstappen a déjà battu son rival de chez Mercedes pour d’autres records.

Verstappen, plus jeune vainqueur de GP de l’histoire

Avec sa victoire au GP d’Espagne en 2016, alors qu’il n’avait que 18 ans, 7 mois et 5 jours, Max Verstappen est devenu le plus jeune vainqueur de l’histoire. Il a ainsi devancé Sebastian Vettel, Fernando Alonso, mais aussi Lewis Hamilton, qui pointe à la 7e place de ce record avec son succès au Canada en 2007. Max Verstappen est également le plus jeune pilote de l’histoire à avoir effectué le meilleur tour après sa performance au Brésil en 2016 à 19 ans..

Un véritable phénomène de précocité

Au cours de sa carrière, Max Verstappen a montré qu’il était un phénomène de précocité. En effet, le Néerlandais détient de nombreux autres records en F1. En plus du meilleur tour, le pilote de Red Bull est également le plus jeune à mettre monté sur le podium avec sa victoire en Espagne en 2016. Lors de la même course, Max Verstappen est aussi devenu le plus jeune pilote à mener un Grand Prix. Plus tôt, il avait déjà décroché le record du plus jeune pilote à avoir inscrit un point après sa septième place en Malaisie en 2015.

Vettel et Hamilton sont déjà derrière Verstappen

Si Lewis Hamilton détient le record du plus grand nombre de pole position dans l’histoire, Max Verstappen s’est néanmoins montré plus précoce que le Britannique dans l’exercice. Il a décroché sa première place en qualification en Hongrie en 2019, à 21 ans, 10 mois et 5 jours, alors que Lewis Hamilton l’avait obtenu à 22 ans, 5 jours et 3 jours au Canada en 2007. Enfin, Max Verstappen est celui qui a raflé le plus de titres de pilote du jour dans l’histoire. Avec ses 36 sacres à son actif, le Néerlandais a devancé très nettement Sebastian Vettel (23) et Lewis Hamilton (13). S’il lui reste encore du chemin à parcourir pour se hisser à la hauteur de Lewis Hamilton d’un point de vue global, Max Verstappen est déjà entré dans l’histoire de la F1. Et il s’est déjà révélé meilleur que son rival de chez Mercedes dans certains aspects de la compétition.