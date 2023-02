F1 : Verstappen se lâche sur sa relation avec Hamilton

La rédaction

Depuis bientôt 5 ans, Max Verstappen et Lewis Hamilton s'affrontent pour le titre sur les circuits du monde entier en Formule 1. On pourrait alors croire que l'un et l'autre se tirent vers le haut pour toujours plus dépasser leurs limites. Cependant, cela ne semble pas être le cas de Max Verstappen qui ne se nourrit pas tant que ça de sa rivalité avec le pilote britannique.

En 2021, la bataille pour le titre de champion du monde avait fait rage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, se jouant sur le dernier tour de l'incroyable dernier Grand Prix, à Abu Dhabi. Une course qui avait vu Sergio Pérez, le partenaire de baquet du Batave tenir la dragée haute à Lewis Hamilton lorsque Verstappen accusait du retard.

Une bonne relation avec Checo

La saison dernière pourtant, Sergio Pérez était derrière Max Verstappen qui n'avait pas voulu le laisser passer à la sixième place pour devenir vice-champion du monde. Un geste qui aurait rappelé celui de Sergio Pérez en 2021 à Abu Dhabi lorsqu'il avait permis à Max Verstappen de grapiller de nombreuses secondes sur Lewis Hamilton. Pourtant, le Néerlandais assure que l'entente entre les deux pilotes est bonne, sur CNN : « Nous nous entendons très bien. Nous allons vivre notre troisième saison ensemble. Il est important pour l’équipe que nous travaillions ensemble afin de la faire aller de l’avant. Nous sommes suffisamment professionnels pour passer outre ces choses-là. Nous sommes pilotes de course et parfois, les émotions sont fortes. Nous sommes pleins d’adrénaline durant une course. »

F1 : «Il peut être champion du monde», Verstappen et Hamilton menacés ? https://t.co/CtBQ71sNnS pic.twitter.com/hnT0ygra0H — le10sport (@le10sport) February 10, 2023

Il ne se nourrit pas de sa rivalité avec Hamilton