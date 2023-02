C’est officiel, une révolution est annoncée en F1

Arnaud De Kanel

Ferrari, Mercedes, Red Bull, Alpine, Haas, Alfa Romeo, Alpha Tauri, Williams, Aston Martin ou encore McLaren, sont des noms vous sont peut-être familiers. Et c'est bien normal car ce sont des écuries qui composent le paddock de Formule 1. Elles pourraient être rejointes par de nouvelles équipes après que la FIA ait donné son accord.

En 2025, la Formule 1 pourrait accueillir de nouvelles écuries. « La FIA annonce le lancement d’un processus de candidature pour identifier les équipes potentielles souhaitant participer à un niveau compétitif au Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA », confirmait l'instance par le biais d'un communiqué. Une révolution actée dont les conditions ont déjà été fixées. Il en faudra énormément pour espérer rejoindre Max Verstappen et Red Bull ou encore Lewis Hamilton et Mercedes.

La FIA fixe ses conditions

La FIA se montrera intransigeante pour accueillir des nouvelles écuries. Il faudra que ces dernières montrent plusieurs garanties. Celles-ci incluent « la capacité technique et les ressources de l’équipe » et « la capacité de l’équipe à respecter ses obligations en vertu des règlements sportifs, techniques et financiers de la F1 ». Sur le plan financier, les candidats seront jugés sur « la capacité de l’équipe à lever et à maintenir un financement suffisant pour répondre à ses obligations financières et permettre la participation au championnat à un niveau compétitif » et devront fournir « un business plan détaillé (y compris des projections financières) pour les cinq premières années du projet ; l’expérience et les capacités de l’équipe dans le secteur de l’automobile et/ou du sport automobile (y compris l’expérience technique, l’expérience en course, les installations, l’équipement et les ressources d’ingénierie) et l’effectif/l’expérience du personnel concerné ». Liberty Media, le détenteur des droits commerciaux de la F1, pourrait également avoir son mot à dire et rajouter des conditions. Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem s'est expliqué sur cette révolution.

«La croissance et l’attrait du Championnat du monde de F1 sont à des niveaux sans précédent»