F1 : Ocon prévient clairement Gasly !

L'attente touche bientôt à sa fin ! Dans deux semaines désormais, la nouvelle saison de Formule 1 débutera avec le Grand Prix de Bahreïn. Il s'agira de la première course d'Alpine avec le duo Esteban Ocon - Pierre Gasly. En marge de la saison 2023, Ocon livre ses ambitions et prévient clairement son nouveau coéquipier.

Portée par un engouement populaire assez incroyable depuis la diffusion de la série Drive To Survive sur Netflix , la Formule 1 est en plein essor. Des millions de nouveaux fans se sont trouvés une nouvelle passion et de ce fait, jamais une saison n'avait autant été attendue. Cette dernière débutera le 5 mars prochain à Bahreïn et elle marquera la début d'une nouvelle ère chez Alpine. En effet, Esteban Ocon évoluera avec son nouveau coéquipier Pierre Gasly. Le vainqueur du Grand Prix de Hongrie en 2021 ne cache pas ses ambitions pour la saison à venir. De quoi mettre la pression à Pierre Gasly.

«Je suis en compétition pour battre tout le monde»

Esteban Ocon a hâte que la saison démarre. Le natif d'Evreux n'a peur de personne, encore moins de son coéquipier Pierre Gasly. Souvent, Fernando Alonso lui avait reproché sa conduite agressive alors qu'ils étaient coéquipiers, mais Ocon n'entend pas changer son style de pilotage. « Je veux dire, je suis un pilote de course. Je suis en compétition pour battre tout le monde. C’est comme ça que j’ai fait de la course toute ma vie et c’est comme ça que j’ai réussi et gagné des titres dans le passé. Et c’est ainsi que j’ai fini par battre Fernando, en courant de la façon dont je veux courir. Pour moi, l’important est évidemment de marquer des points, de travailler ensemble avec Pierre. C’est très important », a-t-il confié dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Je peux me battre contre n’importe qui»