F1 : Zidane rend hommage à Lewis Hamilton

Lors de la présentation de la nouvelle monoplace d'Alpine dans laquelle prendront place les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly, la surprise est née de la présence de Zinédine Zidane et de son nouveau rôle d'ambassadeur. Lors de cette grande soirée, le Ballon d'or a ainsi pu échanger avec les médias présents à Londres pour l'occasion afin de parler de Formule 1, et évoquer Lewis Hamilton.

Si le rôle de Zinédine Zidane est encore flou, on sait qu'il détient le rôle d'ambassadeur de Alpine et qu'il devra échanger avec les jeunes espoirs de l'écurie afin de promouvoir l'égalité des chances et l'inclusivité. Deux combats qui lui tiennent à cœur ce qui lui fait un point commun avec le pilote britannique de Mercedes : Lewis Hamilton.

« Quand j'ai l'occasion de parler, je le fais »

Zinédine Zidane prenait la parole pour la première depuis le scandale qui a éclaté à la FFF suite aux propos de Noël Le Graët sur sa personne. S'il n'a pas évoqué cet épisode avec les médias, il a en revanche parlé de son rôle d'ambassadeur, et de la comparaison avec sa chaîne de five, Z5, pour Le Figaro : « J e ne suis pas quelqu'un qui parle tous les jours mais quand j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Quand j'ouvre un terrain de Z5, j'aime l'idée de voir des gamins jouer, s'amuser et aussi échanger. La collaboration avec Alpine va permettre de mettre en place des choses fortes même si je n'ai pas encore commencé à travailler avec l'équip e. »

« Il a vécu des choses que j'ai pu vivre moi aussi »