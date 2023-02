Incroyable surprise, Zidane débarque en Formule 1 !

La rédaction

Alors qu’il n’a toujours pas repris le chemin d’un banc de grand club européen, Zinédine Zidane s’est en revanche engagé en Formule 1 ! Aussi surprenant que cela puisse paraître, le champion du monde 1998 a été présenté ce jeudi soir, à l’occasion de la présentation de la nouvelle monoplace d'Alpine, comme ambassadeur de la marque française dans le monde entier.

Quelle surprise ! Zinédine Zidane a effectué ce jeudi son grand retour dans le monde du sport. Cependant, l’ancienne gloire de l’équipe de France s’est engagée en Formule 1, à défaut d’être revenu à la tête d’un club de football. L’écurie française Alpine présentait à Londres son nouveau modèle, que piloteront Esteban Ocon et Pierre Gasly la saison prochaine. Mais Alpine a également présenté son programme d’égalité des chances en Formule 1, dont Zinédine Zidane est donc le fier ambassadeur.

Zidane ambassadeur d’Alpine

Laurent Rossi, directeur d’Alpine, déclare : « Zinedine Zidane n’est pas uniquement un grand champion et une légende du sport, c’est un homme engagé qui a décidé d’utiliser son aura pour inspirer les jeunes et œuvrer en faveur de l’égalité des chances. Il est un exemple de ce que nous devons incarner, en tant qu’entreprise : ténacité, talent, méritocratie et engagement. C’est une grande fierté que Zinedine se joigne à Alpine pour faire bouger les lignes » .

Meet @AlpineF1Team's newest ambassador....🤩French footballing legend Zinedine Zidane! 🤯⚽️#F1 pic.twitter.com/o4iuAhs9Xe — Formula 1 (@F1) February 16, 2023

Zidane est «passionné de F1»