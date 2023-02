Hamilton a vécu un calvaire, Mercedes fait son mea culpa

Pierrick Levallet

Ayant vu le titre de champion du monde lui filer entre les doigts en 2021, Lewis Hamilton était déterminé à aller chercher son huitième sacre dès 2022. Mais finalement, le Britannique a eu quelques soucis avec sa monoplace, le relégant au second plan dans la course au titre. Mercedes a d'ailleurs reconnu sa part de responsabilité dans cette saison délicate que le pilote de 38 ans a traversé.

Très touché après sa grande désillusion suite au Grand Prix d’Abu Dhabi en 2021, Lewis Hamilton voulait prendre sa revanche sur Max Verstappen dès 2022. Le Britannique ne voulait pas rester sur un échec et était donc déterminé à battre le record de titres de champion du monde de Michael Schumacher. Mais avec la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur, Mercedes a connu de grandes difficultés dans le développement de sa voiture.

F1 : Hamilton fait une énorme annonce, Mercedes va adorer https://t.co/dNPnxs1U54 pic.twitter.com/HZTM2K8N0t — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

«Lewis était très motivé en 2022»

Lewis Hamilton a alors été relégué au second plan très rapidement dans la course au titre, lui qui était ennuyé par des soucis de marsouinage avec sa monoplace. Toto Wolff a d’ailleurs reconnu la part de responsabilité de Mercedes dans la saison compliquée du Britannique. « Lewis était très motivé en 2022, mais nous n’avons tout simplement pas pu lui donner une voiture capable de se battre pour un championnat du monde. J’espère que 2023 sera un grand pas en avant du côté de la voiture pour nous, pour qu’il puisse se battre pour des victoires en course de façon régulière et qu’il puisse éventuellement se battre pour un championnat du monde » a expliqué le patron de l’écurie allemande dans des propos rapportés par NextGen Auto .

«Nous sommes en train de rattraper notre retard»