F1 : Hamilton fait une énorme annonce, Mercedes va adorer

Pierrick Levallet

Après une année 2022 délicate, Lewis Hamilton va prendre part à la saison 2023 avec Mercedes. Son contrat, lui, arrivera à son terme à l'issue de cette année. Néanmoins, l'écurie allemande a débuté les négociations avec le pilote de 38 ans pour une prolongation. Et le Britannique semble ouvert à l'idée de poursuivre l'aventure chez Mercedes.

Après sa désillusion du Grand Prix d’Abu Dhabi en 2021, Lewis Hamilton a vécu une saison très délicate en 2022. Le Britannique a notamment été confronté à des problèmes de marsouinage avec sa Mercedes. À 38 ans, le pilote a encore vu son 8e titre de champion du monde lui échapper. Il sera d’ailleurs en fin de contrat à l’issue de la saison 2023 avec Mercedes. Mais Lewis Hamilton ne se voit pas vraiment dans une autre écurie pour son avenir.

Hamilton veut se venger de Verstappen, il annonce du lourd en F1 https://t.co/BOm6tMEu2X pic.twitter.com/NuxFDBy7MZ — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

«J’adore travailler avec l’équipe»

« Pour l’équipe, non, je n’ai pas l’impression d’avoir besoin qu’ils me prouvent quoi que ce soit. Je pense que nous avons prouvé maintes et maintes fois au fil des ans que nous avons une force en profondeur. Nous avons toujours tous ces individus incroyablement talentueux au sein de l’équipe. Comme je l’ai dit, vous ne perdez pas cette capacité. Nous continuons à essayer d’améliorer nos processus, nous continuons à essayer d’être plus intelligents dans notre approche des choses et dans notre communication » a d’abord expliqué le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen Auto .

«Je vais continuer un peu»