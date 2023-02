F1 : Ferrari fait une énorme annonce, Verstappen peut trembler

Pierrick Levallet

Contrairement à 2022, l'année 2023 pourrait être plus compliquée pour Max Verstappen et Red Bull. Mercedes devrait avoir appris de ses erreurs, permettant à Lewis Hamilton de prendre part à la course au titre de manière convenable. Mais Ferrari devrait également être un concurrent sérieux pour l'écurie autrichienne. Le patron de la Scuderia a d'ailleurs été très clair sur les ambitions de son équipe.

La saison 2022 a été plus tranquille que l’année 2021 pour Max Verstappen. Avec un Lewis Hamilton très vite écarté de la course au titre à cause de sa Mercedes, et les nombreux pépins techniques de Charles Leclerc avec sa Ferrari, le pilote de Red Bull a rapidement pris le large et a été sacré champion bien avant la fin de la saison. Mais 2023 pourrait être bien différent. Mercedes devrait avoir appris de ses erreurs, et Lewis Hamilton pourrait prendre sa revanche. Ferrari, de son côté, entend bien détrôner Red Bull.

Surprise, il annonce qu'il va terrasser Verstappen et Hamilton https://t.co/J5j1Nlc3Cd pic.twitter.com/5Mj0HP74ia — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

«On n’a pas d’autre choix que de gagner»

« On ne peut pas avoir d’autres objectifs en étant Ferrari que de gagner et remporter les titres. L’équipe a fait deuxième l’année dernière dans les deux championnats, et l’ADN du sport auto est de faire toujours mieux, donc on n’a pas d’autre choix que de gagner » a ainsi annoncé Frederic Vasseur, le patron de Ferrari, dans des propos rapportés par NextGen Auto .

Leclerc voit une bataille à trois avec Hamilton et Verstappen