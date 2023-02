F1 : Le PSG en crise, Pierre Gasly fait passer un message

La rédaction

Le PSG est actuellement dans une forme inquiétante. L’équipe de Christophe Galtier a concédé deux défaites consécutives lors des deux derniers matchs. Contre Monaco samedi dernier (défaite 3-1 des Parisiens), plusieurs éléments ont confirmé que l’atmosphère actuelle du PSG n’était pas idéale. Alors que le PSG reçoit ce mardi le Bayern Munich en Ligue des Champions, le pilote Pierre Gasly lui, est optimiste pour le club de la capitale.

Plusieurs fois aperçus en tribune au Parc des Princes, le pilote de Formule 1 Pierre Gasly est un fervent supporter du PSG. Le plus jeune Français à avoir remporté un Grand Prix s’est notamment exprimé sur la confrontation à venir entre son club de cœur et le Bayern Munich ce mardi, dans un entretien pour Canal + . Le moins que l’on puisse dire, c’est que le pilote de chez Alpine s’est montré optimiste sur les chances parisiennes.

Gasly entre le foot et la F1

Pierre Gasly a évoqué son attachement au PSG il y a quelques jours dans une vidéo diffusée par Canal + . Dans cette dernière, on y voit un Pierre Gasly émerveillé devant une image du Parc des Princes. Ce dernier raconte alors qu’il a dû rapidement faire un choix entre le foot et la F1 : « Il a fallu faire ce choix. C’était le ballon rond ou le karting au départ, mais ensuite la Formule 1. Le choix est fait » .

Pierre Gasly très optimiste pour le PSG en Ligue des Champions